Hij kon geen potten breken in Q2, maar toch was er na de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan jubelstemming bij Esteban Ocon. Voor hem was het naar eigen zeggen een wonder op zich dat hij in de Alpine de vijftiende plek wist te veroveren. Het team zet, zeker gezien de problemen voor het Franse team dit seizoen, kleine stapjes voorwaarts. “En elke stap is er één”, meent Ocon.

Voor de vierde keer was hij in een kwalificatie sneller dan teamgenoot Pierre Gasly. Waar die niet of nauwelijks vooruitgang weet te boeken in de Alpine, is dat voor de in jubelstemming verkerende Ocon anders. “Q2 halen was geweldig. Dat leek voorafgaand aan de sessie nog onmogelijk”, aldus die laatste. “Natuurlijk wil je méér dan plek vijftien, maar voor ons is dit nu wat het is. We doen er alles aan om te presteren, het maximale uit de auto te halen.”

Stunt?

Is het mogelijk om te stunten in de race? De Alpine lijkt daar toch echt te langzaam voor. Ondanks zijn jubelstemming bestrijd Ocon dat laatste niet. “We moeten hopen dat er in de wedstrijd een hoop gekke dingen gebeuren. Dan kunnen we misschien wat plekken opschuiven. Maar gemotiveerd zijn we hoe dan ook om te presteren, daar ligt het niet aan. Elke stap die we zetten is er één, zeker met het oog op de toekomst.”

