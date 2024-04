Max Verstappen begint de Grand Prix van Japan zondag vanaf pole position. De Nederlander voldeed tijdens de kwalificatie op indrukwekkende wijze aan de verwachting die er al na de vrije trainingen was. Achter Verstappen starten Sergio Pérez en Lando Norris op het circuit van Suzuka als tweede en derde.

De drievoudig wereldkampioen zet zaterdag al vanaf het eerste kwalificatierondje de toon. Dat doet Verstappen overigens op een droge baan. Ook zondag zal het tijdens de race vermoedelijk droog blijven, aldus de meteorologen van de FIA in hun weerbericht vrijdag.

Het zal de drievoudig wereldkampioen niet deren; rap is hij sowieso wel in de RB20. Al in de eerste sessie overtreft Verstappen de pole-tijd van vorig jaar. Daarnaast is hij bijna vier tienden van een seconde sneller dan Fernando Alonso achter hem. Om over de rest nog maar te zwijgen. Opvallend: waar Alonso in de van updates voorziene Aston Martin wel snel is, geldt dat dat voor Lance Stroll niet: hij sneuvelt verrassend in Q1.

In de volgende sessie blijven grote verrassingen juist uit, waardoor de focus op Q3 kan. Daarin zijn voor het in Australië nog zo goed presterende Ferrari de druiven zuur: Sainz wordt vierde, Leclerc achtste. Vooraan doet Pérez een gooi naar de macht, maar Verstappen pareert uitstekend. Hij pakt voor de derde keer op rij pole position in de Grand Prix van Japan.

