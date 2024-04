Perfect was het snelste rondje niet en het werd zelfs nog even spannend, zei Max Verstappen na de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Goed genoeg voor pole position was het echter wel. “En dat is uiteindelijk wat telt.”

Hij stelde op het circuit van Suzuka zijn vijfde opeenvolgende pole position veilig. Dat lukte door een aanval van teamgenoot Sergio Pérez vakkundig te pareren. “Het werd nog wel even spannend op het einde”, zag Verstappen. “Dat komt onder meer doordat het rijden op de limiet hier niet altijd goed uitpakt. Maar het resultaat is prima, dat telt.”

Dat Verstappen in Japan na een spannend slot samen met Pérez namens Red Bull de eerste startrij vormt, doet hem deugd. “Fijn dat we als eerste en tweede starten, maar het zou helemaal mooi zijn als we dat in de race ook zo kunnen houden.”

Het wordt volgens hem een voordeel in de strijd om de overwinning. Het is echter maar de vraag in hoeverre coureurs van andere teams zich daar überhaupt in kunnen mengen. De verwachting bij de rivalen van onder meer Ferrari en Mercedes is dat Verstappen – uitgevallen in Australië – zondag als vanouds de race zal domineren.

