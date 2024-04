Het F1-circus strijkt dit weekend neer op Suzuka voor de 37e GP van Japan. De voorlopige weersvoorspellingen zijn veelbelovend. Max Verstappen en consorten kunnen rekenen op nattigheid op het Japanse asfalt. Gedurende het hele weekend – in het bijzonder tijdens de race op zondag – is er kans op regenval op het circuit.

Vrijdag 5 april

Op de vrijdag schijnt even het zonnetje, maar tegen de middag pakken er wat wolken samen boven het circuit. Vanaf een uur of elf kunnen we ook de eerste spetters verwachten. Het wordt maximaal 15 graden op Suzuka, met 25% kans op neerslag. Als er al een buitje komt, valt die waarschijnlijk gelijk met de eerste vrije trainingssessies. VT1 en VT2 worden om respectievelijk 11.30 uur en 15.00 uur lokale tijd verreden.

Zaterdag 6 april

Op zaterdag wordt het iets warmer. Het kwik stijgt dan naar 17 graden, maar het zonnetje is verdwenen. Met de bewolking is er ook meer kans op regen. De huidige berichten voorspellen zo’n 90% kans op neerslag! De meeste regen valt tegen het einde van de dag, terwijl de kwalificatie om 15.00 uur lokale tijd op de planning staat.

Zondag 7 april

Tenslotte de race. Stof die intermediates maar af, ook op zondag wordt er veel regen verwacht. Het is de hele dag bewolkt en volgens de laatste voorspelling wordt het maximaal 19 graden op het circuit, met liefst 95% kans op neerslag.

