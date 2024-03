We reizen af naar Suzuka voor de GP van Japan. Op vrijdag 5 april staat de eerste vrije training op de kalender. Na een uitvalbeurt in Australië, zal Max Verstappen extra gemotiveerd zijn voor een overwinning. Niets missen? Bekijk hier het volledige tijdschema van de GP van Japan.

De race op Suzuka International Racing Course staat dit jaar vroeg op de kalender. Vorig jaar wist Verstappen er opnieuw te winnen. Kan hij, voor de derde keer op rij, de overwinning op zijn naam schrijven? De race start om 14.00 uur lokale tijd, wat betekent dat wij in Nederland opnieuw onze wekker moeten zetten. Al is de tijd deze keer iets schappelijker dan in Australië, toch?

Lees hier alles over de GP van Japan: Het circuit, de historie en meer!

Hoe laat begint de GP van Japan 2024?

Vrijdag 5 april

04:30 – 05:30 uur 1e vrije training

08:00 – 09:00 uur 2e vrije training

Zaterdag 6 april

04:30 – 05:30 uur 3e vrije training

08:00 – 09:00 uur kwalificatie

Zondag 7 april

07:00 – 09:00 uur race