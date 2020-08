Racing Point-duo teleurgesteld na kwalificatie: ‘Niet de beste dag voor ons’

Het zou een circuit zijn waar de Racing Point competitief zou moeten wezen, maar in de kwalificatie vielen ze ietwat tegen met een achtste en negende tijd. “Het was niet onze dag”, zegt Lance Stroll.

Beide Racing Points probeerden zich in Q2 op mediumbanden te plaatsen voor Q3. Dat werkte alleen niet. “We probeerden het en moesten dat opgeven. Er verandert eigenlijk niet zoveel. We starten alleen op andere banden”, zegt Lance Stroll in gesprek met Ziggo Sport.

“Het was niet de beste dag voor ons. We hebben niet zoveel snelheid als in de laatste paar races. Hopelijk kunnen we morgen terugslaan”, aldus Stroll.

Sergio Pérez denkt dat hij het maximale uit de Racing Point heeft gehaald. “We dachten dat we meer snelheid zouden hebben, maar we hadden die niet”, zegt Sergio Pérez.

De Mexicaan baalt dat de gok in Q2 zich niet uitbetaald heeft. “We probeerden het op mediums, maar dat lukte dus niet. Het gaat daarom moeilijker worden tijdens de race, ook al moet de racepace in orde zijn”, aldus Pérez.

