Ricciardo hoopt op knokpartij met Verstappen: ‘Ik ga mijn ellebogen gebruiken!’

Het doet denken aan hun tijd samen bij Red Bull: Daniel Ricciardo die naast Max Verstappen op de tweede startrij staat. Ricciardo, tegenwoordig Renault-coureur, verheugt zich erop zondag met zijn vriend en oud-teamgenoot te vechten: “Ik ga mijn ellebogen gebruiken, hoor!”

Ricciardo kwalificeerde zich daarbij als vierde, Verstappen als derde. Het verschil tussen de twee was 0.283 seconde. “Dat maakt het wel wat makkelijker te verkroppen dat Max voor me staat”, grijnst Ricciardo onder zijn mondkapje in gesprek met Ziggo Sport. “Was het verschil heel klein geweest, dan was ik wel zuur geweest. Maar deze paar tienden zaten gewoon niet in de auto.”

Dat de twee het nog altijd goed met elkaar kunnen vinden en graag plaagstootjes mogen uitdelen, bleek gelijk in parc fermé wel. “Max stond me daar op te wachten na afloop van de kwalificatie. Ik denk dat hij wilde zien hoe ik zou reageren. Ik moest daar wel om lachen”, erkent de Aussie.

Ellebogenwerk

Hoe lang Ricciardo zondag kan knokken met Verstappen, is echter maar de vraag. Verstappens Red Bull is qua race pace doorgaans flink wat sneller dan Ricciardo’s Renault. Maar wie weet hoe het uitpakt bij de start, zeker met Ricciardo die op de snellere softs begint en Verstappen op mediums.

“Ik hoop dat het droog blijft, want we hebben een goede startplek en een auto die snel is op de rechte stukken. Dat biedt kansen. Ik denk dat ik mijn plek zeker goed kan verdedigen, als ik ervoor kom. Dat wordt dan wel even mijn ellebogen gebruiken, hoor!”, grapt Ricciardo in gesprek met Sky Sports F1.

In alle ernst, verwacht Ricciardo dat Renault een goede race kan hebben op het snelle Spa. “Ik ben heel blij met deze kwalificatie en de snelheid dit weekend. Dit soort circuits waar je met weinig downforce rijdt, lijken ons net als vorig jaar goed te liggen.”

