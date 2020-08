Geen schade aan motor van Ricciardo na problemen tijdens VT2

Cyril Abiteboul heeft bevestigd dat de Renault R.S.20 van Daniel Ricciardo geen schade heeft opgelopen nadat de Australiër zijn bolide tijdens VT2 langs de Kemmel Straight moest parkeren. Zoals het team vermoedde was een verlies van hydraulische druk de oorzaak van het euvel, maar zonder gevolgen voor Ricciardo dus.

Daniel Ricciardo klokte tijdens de tweede training op Spa de tweede tijd, al viel zijn bolide nadien wel stil. “We hebben de auto uit voorzorg naast de baan geparkeerd, want op vrijdag wil je geen risico nemen met een technisch probleem”, vertelde de Australiër na de sessie. Volgens het team was een verlies aan hydraulische druk de oorzaak van het probleem.

Lees ook: Ricciardo (tweede): ‘Een goede dag, ondanks dat de auto stilviel’

Ondertussen heeft Cyril Abiteboul bevestigd dat een probleem met de hydraulische druk inderdaad de oorzaak van Ricciardo’s stilvallen was. De Renault-teambaas vertelde erbij dat er geen schade is aan de motor en versnellingsbak van Ricciardo, die dus niet hoeft te vrezen voor een gridstraf. “Zoals ik het begrijp is er geen schade aan de nieuwe versnellingsbak of aan de motor, dat is het belangrijkste”, meldde Abiteboul aan Autosport.

De Fransman is opgetogen met de tweede tijd van Ricciardo tijdens VT2, maar beseft dat de punten op zondag worden uitgedeeld. “Het is zondag dat telt, maar we zien dat de wagen vooruitgang heeft gemaakt. Op een circuit waar weinig downforce nodig is, zoals hier, zien we er goed uit”, aldus Abiteboul.

Lees ook: Parabolica, afl. 7: Wat maakt Spa extra speciaal in de regen? Ho-Pin Tung legt het uit!