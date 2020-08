Ricciardo (tweede): ‘Een goede dag, ondanks dat de auto stilviel’

Twee keer met twee auto’s in de top tien: daar doen ze het voor bij Renault, zeker als Daniel Ricciardo de tweede training ook nog eens als tweede afsluit. Hoewel zijn auto daarin stilviel, rept Ricciardo alsnog over een goede dag.

“Dit was weer een goede dag, maar dat was de laatste paar raceweekends ook het geval. Zaak is nu dus dit zaterdag door te trekken – als het telt”, weet Ricciardo. Dat zijn auto er in VT2 ook mee ophield, daar tilt hij nog niet te zwaar aan. “We hebben de auto uit voorzorg naast de baan geparkeerd, want op vrijdag wil je geen risico nemen met een technisch probleem.”

Lees ook: VT2: Verstappen nipt voor Ricciardo en Hamilton, Ferrari’s niet vooruit te branden

Volgens Renault ging het overigens om een hydraulisch probleem, maar is er geen motorwissel nodig. Liever dan dat hij stilstaat bij het stilvallen, staat Ricciardo stil bij zijn tweede tijd en het rondje dat daarbij hoorde: “Ik wist gewoon dat het goed was, soms voel je tijdens een rondje dat de auto het echt lekker doet. Ik was dan ook niet verbaasd mezelf op de tweede plek terug te vinden.”

Teamgenoot Esteban Ocon was in de eerste oefensessie nog sneller dan Ricciardo, met het Renault-duo dat daarin zevende en negende was. In VT2 kwam Ocon niet verder dan P8. “Een redelijke dag”, resumeert hij op zijn beurt. “Als team lijken we competitief te zijn”, stelt hij vast, “we hebben een goede stap gezet. Ik ben blij met hoe het vandaag ging en we hebben ook nog eens veel geleerd.”

Lees ook: Renault trekt protest in tegen Racing Point: ‘Hebben ons doel bereikt’