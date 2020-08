Horner op zijn hoede voor Ricciardo: ‘Zal interessante openingsronde worden’

Christian Horner blikt met gemengde gevoelens terug op de kwalificatie op Spa-Francorchamps. Max Verstappen kwam op de Ardennenomloop 0,015 seconde te kort voor een plek op de eerste startrij, Alex Albon kwalificeerde voor het eerst sinds het openingsweekend van het seizoen in de top 5. “Dit is een sterke prestatie van onze beide coureurs.”

Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt een tevreden man na de kwalificatie in België. Enkel dat Verstappen zo nipt de eerste startrij miste, zorgt voor enige frustatie. “We hebben een beetje vroeger in de ronde de energie gebruikt”, vertelt Horner aan Sky Sports. “Jammer, want het was zo close voor de eerste startrij. Gezien de lengte van de baan is het frustrerend om er zo dichtbij te zijn.”

“Dit is een sterke prestatie van onze beide coureurs”, gaat Horner verder. “Alex rijdt een goed weekend. We hebben sinds de race in Barcelona veel werk verricht om de auto aan hem aan te passen. We zijn erin geslaagd om de auto voor hem te verbeteren.”

Ook over de band tussen zijn twee coureurs is Horner erg te spreken. “De dynamiek tussen Alex en Max is erg goed. Ze hebben ook goed samengewerkt tijdens de kwalificatie. Max hielp Alex tijdens Q2, in Q3 was het omgekeerd”, doelt Horner op de tow die de coureurs elkaar gaven op de Kemmel Straight. “Zo werden ze beiden geholpen op verschillende momenten.”

Volgens Horner geeft de prestatie op zaterdag hoop voor de race op zondag. “Hopelijk kunnen we, met deze pace, het Mercedes moeilijk maken in de race.” Hij kijkt echter niet enkel naar de Mercedessen, maar ook naar Daniel Ricciardo op plek 4. “Daniel rijdt zonder downforce, dus het zal een interessante openingsronde worden”, voorspelt de Red Bull-teambaas.

