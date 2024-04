Jos Verstappen kwam afgelopen weekeinde in actie tijdens de Rally van Wallonië. Hij viel in leidende positie uit met twee lekke banden. Bij het evenement werd hem ook gevraagd naar de serieuze interesse van Mercedes in Max Verstappen. “We blijven heel rustig en kijken wat er gaat gebeuren.”

Door de interne machtstrijd binnen Red Bull, alle commotie rondom teambaas Christian Horner en de onzekerheid over de positie van Red Bull als in 2026 het nieuwe motorreglement van kracht wordt, zijn er volop speculaties over de sportieve toekomst van Max Verstappen. Hoewel hij nog een doorlopend contract heeft tot en met 2028, zou hij mogelijk al na dit seizoen vertrekken. Mercedes heeft in ieder geval serieuze interesse en wil na de GP van Imola de onderhandelingen met de drievoudig wereldkampioen van Red Bull opstarten.

Lees ook: Jos Verstappen valt in leidende positie uit bij Rally van Wallonië

Jos Verstappen is niet verbaasd over de interesse van Mercedes, zegt hij in Wallonië tegenover RaceXpress. “Ik denk dat iedereen hem wil hebben, alleen ik denk dat Max op dit moment goed zit. Hij heeft een snelle auto, maar we moeten ook verder kijken naar 2026, dus we laten alles momenteel op ons afkomen.”

Lees hier alles over de Grand Prix van Miami 2024

Lees het volledige verhaal met Arjan Bos in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. Het magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).