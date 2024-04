Jos Verstappen heeft een grote kans gemist om de Rally van Wallonië op zijn naam te schrijven. De voormalig Formule 1-coureur en vader van Max Verstappen viel zondag uit met twee lekke banden.

Jos Verstappen is zichzelf sinds enige tijd met succes aan het ontdekken als rallycoureur. De 52-jarige Limburger komt uit voor Verstappen.com Racing en rijdt in een Skoda Fabia RS Rally 2, samen met zijn vaste navigator Renaud Jamoul. De Rally van Wallonië maakt deel uit van het BRC, oftewel het Belgisch rallykampioenschap.

Jos Verstappen beleefde zaterdag een overtuigende start bij de Rally van Wallonië. Aan het eind van de eerste dag stond hij namelijk stevig aan de leiding. Maar zondag op Naninne, in de vierde van negen resterende klassementsproeven, moest hij met twee lekke banden de strijd staken. Hij had op dat moment een voorsprong van 39,6 seconden op de concurrentie. De Rally van Wallonië werd uiteindelijk gewonnen door de Belg Niels Reynvoet.

