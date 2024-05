Max Verstappen – die zelf op 17-jarige leeftijd debuteerde in de Formule 1 – is geen fan van de huidige superlicentie-regel. Het puntenrijbewijs werd geïntroduceerd nadat de Nederlander op extreem jonge leeftijd mee ging doen in de koningsklasse. Coureurs moeten nu minimaal 18 jaar zijn én de cruciale 40 punten op hun licentie hebben staan. “Ik ben geen fan”, aldus Verstappen.

In Miami deelde de Nederlandse kampioen zijn kijk op het puntenrijbewijs. “Die regel is er natuurlijk door mij”, reageerde Verstappen. “Ik ben er geen fan van. De FIA is er blij mee, maar ik zou liever zien dat ze de regels schrappen.” Een van de coureurs die wordt tegengehouden door het huidige systeem is Mercedes-protegé Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan heeft genoeg punten op zijn rijbewijs, maar is met zijn 17 jaar te jong om mee te mogen doen in de Formule 1.

“Het gaat me niet specifiek om hem (Antonelli, red.), deze regel zorgt er gewoon ervoor dat sommige talenten niet snel kunnen doorstromen naar de Formule 1”, legde Verstappen uit. “Ze moeten eerst die 40 punten halen. Wat als iemand 17 of 18 jaar oud en is en 20 punten heeft, maar wel erg snel is? Waarom zou hij dan niet mee mogen doen?”, vroeg de drievoudig wereldkampioen zich af.

Puntensysteem

In 2016 – een jaar na het debuut van Verstappen – introduceerde de FIA het zogeheten superlicentie-systeem. Jonge coureurs moeten ten minste 40 punten hebben verzameld, alvorens ze een contract mogen tekenen met een F1-team. Punten worden vergeven voor prestaties in diverse raceklassen in aanloop naar de Formule 1. Daarbij moet een coureur ook minimaal 18 jaar oud zijn voordat deze mag deelnemen aan een raceweekend.

