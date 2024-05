Max Verstappen hoopt op Imola weer ‘als vanouds’ op de eerste plek te eindigen. Na zes races in het huidige seizoen werd de regerend wereldkampioen twee keer van een overwinning ontzegd – zowel Carlos Sainz als Lando Norris pakte een zege 2024. Aankomend weekend wil Verstappen weer laten zien wat hem een drievoudig wereldkampioen maakt, het liefst met een flinke voorsprong.

Na zijn tweede plek in Miami vroeg Sky Sports hoe Max Verstappen het liefst over de finishlijn komt – met een flinke voorsprong of met de hakken over de sloot na een spannend gevecht? “Met een marge van minstens 20 seconden”, reageerde de Nederlander resoluut. “Ik heb mijn hele leven al veel close gevechten gehad en ik vind het nu veel leuker als we zeker weten dat we met een grote marge kunnen winnen.”

De leider van het kampioenschap weet dat dat niet het heroïsche antwoord is waar Formule 1-kijkers op zitten te wachten. “Dat is natuurlijk niet wat de fans willen horen”, lichtte hij toe. “Maar ik ben een eerlijke vent. Ik kom hier om te winnen en om mijn eigen succes te creëren.” Op Imola zouden McLaren en Ferrari wat tegenstand kunnen bieden, maar Verstappen hoopt dus vooral een grote voorsprong op te kunnen bouwen.

‘Alle doelen zijn bereikt’

Verstappen kon opnieuw bevestigen dat hij geen extreem lange carrière in de Formule 1 ambieert. Met drie wereldtitels op zak heeft de sport hem weinig nieuws meer te bieden. “Het belangrijkste voor mij is om te blijven waar ik nu ben, omdat ik alles wat ik wilde bereiken in deze sport al heb bereikt”, legde hij uit. “Op een gegeven moment wil ik alle verschillende soorten racen kunnen ervaren, dus op mijn veertigste wil ik hier echt niet meer zijn.” Een carrière à la Alonso zit er dus niet in.

Voorlopig gaat de Nederlander gelukkig nergens heen. Nadat hij het moest afleggen tegen Lando Norris merkte hij dat hij nog steeds geeft om de sport. “Natuurlijk word ik boos als er dingen gebeuren die we hadden kunnen voorkomen”, aldus Verstappen. “Ik denk dat het goed is dat ik nog steeds boos word, dat betekent het dat het me iets kan schelen.”

