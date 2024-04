Het F1-team van Mercedes is erop gebrand om zich komend weekend bij de GP in Miami te revancheren voor de strategische misser bij de vorige race in Shanghai. “Hopelijk komen de upgrades die we meebrengen naar Miami ons goed van pas”, aldus James Allison, technisch directeur van de renstal.

Wat gebeurde er ook alweer in China? Lewis Hamilton eindigde op de zaterdag verdienstelijk – en tot verrassing van velen – als tweede in de sprintrace, achter Max Verstappen. Met dank aan de nieuwe Parc Fermé-regels is het dit seizoen toegestaan om de afstelling van de auto nog aan te passen tussen de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix enkele uren later.

‘Een van de trucjes van de Formule 1’

Bij Mercedes zagen ze de nieuwe regels als een extra kans, maar in de uren tussen beide sessies werd er aan de verkeerde knoppen gedraaid. En dus volgde na de tweede plek van Hamilton in de sprintrace een teleurstellende achttiende plaats in de kwalificatiesessie. In de race op zondag eindigde Hamilton overigens nog net in de top-tien (negende), drie plaatsen achter zijn teamgenoot George Russell. In de WK-stand staat Mercedes vierde, ruim achter respectievelijk Red Bull. Ferrari en McLaren.

Lees ook: Helmut Marko geeft winstwaarschuwing af voor Miami

James Allison, technisch directeur bij Mercedes, spreekt berouwvol van een waardevolle les. “Elk weekend waar je naartoe gaat, leer je dingen. Het is een van de trucjes van de Formule 1, het is een leerrace”, zo stelt hij in de debrief op YouTube. “En hoewel je een fabriek vol gereedschap hebt, je over een heleboel rekenkracht beschikt en er een heleboel mensen zijn die erover nadenken, is er geen betere plek om over de auto te leren dan op het circuit. “We hebben geleerd dat als je ambitieus wilt zijn, je dat in de sprintrace moet zijn. En stel de auto af voor de hoofdrace in plaats van andersom.”

‘Niet proberen China te kopiëren’

Allison: “We gaan van China, één van de circuits die het zwaarst is voor de voorbanden, naar Miami, een circuit dat juist veel vergt van de achterbanden. Onze uitdaging zal dus zijn om ervoor te zorgen dat we niet proberen om China te kopiëren in Miami. Dit is weer een heel ander circuit, dat andere dingen van de auto vraagt.”

“Hopelijk komen we met een auto op een betere plek terecht en komen de upgrades die we naar Miami meebrengen ons goed van pas”, zo besluit de technisch directeur van Mercedes. Het veld zal in ieder geval in de kwalificatie heel dicht bij elkaar liggen, verwacht hij. “Een paar honderdsten kunnen het verschil maken en een paar tienden kunnen een wereld van verschil betekenen.”

Lees hier alles over de Grand Prix van Miami 2024

Lees het volledige verhaal met Arjan Bos in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. Het magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).