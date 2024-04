Max Verstappen wist in 2022 en 2023 de Grand Prix van Miami op zijn naam te schrijven. Het voltooien van de trilogie is komende zondag echter alesbehalve een vanzelfsprekendheid, waarschuwt Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko.

Na vijf races, vijf pole positions en vier overwinningen (voor Max Verstappen) is Red Bull ook dit seizoen vooralsnog superieur. En die vijf overwinningen kwamen tot stand op vijf verschillende types circuits. “Op dit moment kunnen we redelijkerwijs zeggen dat we een auto hebben die snel is op elk type circuit”, benadrukt Marko tegenover Speed Week.

Hij constateert dat de concurrentie, aangevoerd door Ferrari, McLaren en Mercedes, nog te maken hebben met ups en downs in hun prestaties. “Dat doet me plezier”, bekent de Oostenrijker, die afgelopen weekend zijn 81e verjaardag vierde. “Het betekent namelijk dat onze voorsprong groter wordt als steeds iemand anders achter ons eindigt. We waren verbaasd in China toen Lando Norris tweede werd.”

‘Niet makkelijk om op pole te staan’

Toch wordt Miami geen zekerheidje, stelt Marko. “We zijn snel, ja, maar het baanoppervlak en het circuit kunnen het verschil maken. In Miami en Monaco zouden onze tegenstanders iets dichter bij ons kunnen komen. Ik kan me voorstellen dat het daar niet makkelijk zal zijn om op pole position te staan.”

En over Miami zegt Marko: “Ik verwacht dat we in Miami nog steeds competitief zullen zijn, ook al zijn de omstandigheden warm en vochtig. We zullen moeten zien hoe gevoelig de banden zijn voor veranderingen in deze omstandigheden. We zullen vechten voor de overwinning, maar veel is afhankelijk van wie van de andere teams een goede dag heeft.”

