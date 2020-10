Verstappen: ‘Hülkenberg zou wel een goede teamgenoot zijn’

Wie de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull wordt, is nog altijd niet duidelijk. Verstappen maakt zich er niet druk over, maar zou het wel leuk vinden als Hülkenberg zijn teamgenoot wordt.

Momenteel is Alexander Albon de teamgenoot van Max Verstappen, maar of hij bij Red Bull mag blijven is nog niet bekend. De afgelopen races vallen zijn prestaties wat tegen en dus staat zijn positie onder druk.

Verstappen zei eerder tegen onder andere FORMULE 1 Magazine dat het hem niet uitmaakt wie zijn teamgenoot wordt. “Dat is niet mijn probleem. Ik focus me op mezelf. Ik zie verder wel wie er volgend jaar naast me zit”, aldus de Nederlander.

“Maar Hülkenberg zou wel een goede teamgenoot zijn”, vertelt Verstappen aan het Duitse RTL. “Wat hij op de Nürburgring presteerde, was ontzettend knap”, oordeelt de Red Bull-coureur. “Ik kan er niet heel veel over zeggen, maar Nico is een goede coureur. Maar de keuze is niet aan mij”, stelt Verstappen.

