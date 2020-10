Albon maakt zich geen zorgen over zijn toekomst: ‘Ik voel veel steun vanuit Red Bull’

Alexander Albon staat al langere tijd onder druk bij Red Bull, maar de Britse Thai maakt zich nog geen zorgen over zijn positie. “Ik voel veel steun vanuit Red Bull.”

Na het podium in Mugello zijn de resultaten snel minder geworden. In Rusland werd Albon tiende en op de Nürburgring viel hij uit. Helmut Marko waarschuwde hem al onlangs. “Als hij niet goed presteert, kijken we verder”, zei de adviseur. Albon blijft rustig.

“Ik voel veel steun vanuit Red Bull en wil graag bij het team blijven. Er is altijd druk als je bij Red Bull rijdt”, vertelt Albon. Volgens hem gaat het de laatste tijd juist beter. “De kwalificaties gaan steeds iets beter en de races gaan wel aardig. Het gaat de goede kant op, maar ik moet wel aan mijn starts werken. De Renaults en Ferrari’s komen meestal goed weg en halen me in. Als ik mijn starts verbeter, dan worden de resultaten vanzelf beter”, zegt de Britse Thai.

Hij kijkt ook niet ver vooruit. “Ik focus me op dit jaar. Dat is wat telt. Er zijn nog zes races te gaan en ik wil goed presteren”, aldus Albon.

