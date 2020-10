Verstappen ziet 2020 als zijn beste jaar: ‘Het gaat nog steeds elk seizoen beter’

Max Verstappen denkt dat het wat zijn eigen prestaties betreft ‘nog steeds elk seizoen beter gaat’. De Nederlandse Red Bull-coureur licht er zelf vooral uit dat hij zo constant presteert.

Twee keer derde, vijf keer tweede en één keer eerste: streep Max Verstappens drie uitvalbeurten door technische pech weg, en de Red Bull-rijder is dit seizoen tot op heden elke race op het podium gefinisht. De term constant is dan wel van toepassing, ja.

“Het gaat elk seizoen wel beter”, antwoordt Verstappen in gesprek met geselecteerde Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine, op de vraag of 2020 zijn beste jaar in de Formule 1 is. “Het is van buitenaf misschien niet altijd even duidelijk, maar van mijn kant voelt het wel zo.”

Zoals gezegd haalt Verstappen daarbij vooral zijn eigen constante prestaties aan. “Dat is heel belangrijk, dat je het maximale eruit haalt zonder fouten te maken. Natuurlijk”, erkent hij, “dat momentje in Hongarije was niet ideaal”, doelt hij op zijn crash in zijn rondje naar de grid, “maar uiteindelijk heeft dat me niks gekost omdat de monteurs de auto zo snel repareerden.”

Verstappen finishte in Hongarije alsnog als tweede – de podiumplek waar hij in 2020 tot nog toe het vaakst terecht is gekomen. Waar hij zijn constante vorm aan dankt? “Het is denk ik puur door ervaring en meer tijd in de Formule 1 te hebben doorgebracht.”

Happy met werk aan RB16

Genoeg reden tot tevredenheid over zijn eigen prestaties dus, maar Verstappen is ook over Red Bulls recente verbeteringen aan de RB16-bolide te spreken. “We mogen volgend jaar maar weinig aan deze auto veranderen, dus het is heel belangrijk dat we nu beter leren begrijpen waar de problemen zitten. Het gaat steeds beter met de auto.”