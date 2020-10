Verstappen maakt zich niet druk om geruchten om Albon: ‘Zie wel wie er naast me zit’

Nico Hülkenberg? Sergio Pérez? Toch weer Pierre Gasly of ‘gewoon’ Alexander Albon? Wie er volgend jaar bij Red Bull naast hem rijdt, maakt Max Verstappen ogenschijnlijk weinig uit. “Ik zie wel wie er naast me zit.”

Dat stelt Verstappen in gesprek met geselecteerde Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Gevraagd naar alle geruchten die rondzingen over de toekomst van zijn huidige teamgenoot Albon – of wie hem mogelijk kan vervangen – geeft Verstappen aan dat hij zich hier niet te veel mee bezighoudt.

“Het is niet mijn probleem”, reageert Verstappen op de vraag wat hij ervan vindt dat Albon eerder op de donderdag zoveel kritische vragen over zijn recente prestaties en toekomst voor zijn kiezen kreeg. “Ik focus me op mezelf”, benadrukt de Nederlander. “Ik zie verder wel wie er volgend jaar naast me zit. Het is niet aan mij.”

Volgens Verstappen maakt alles wat er speelt in elk geval niet uit voor hoe zijn eigen samenwerking met Albon verloopt, en ook niet voor de feedback die zijn teamgenoot over de auto geeft. “Ik merk niks anders. Verder heeft het geen zin voor mij daarover te praten”, besluit de huidige nummer drie uit het WK, die op 147 punten staat terwijl Albon zevende is met 64 punten.

