Horner over botsing tussen Verstappen en Stroll: ’50/50′

Aan het einde van de tweede vrije training raakten Verstappen en Stroll elkaar. Verstappen was des duivels op de Canadees, maar volgens Christian Horner is er niet heel makkelijk een schuldige aan te wijzen.

Stroll en Verstappen raakten elkaar in bocht één aan het einde van de tweede vrije training. Verstappen rekende er niet op dat de Canadees zou insturen. “Ik was echt verbaasd over zijn actie”, zegt Verstappen in gesprek met Sky Sports. Zijn teambaas Christian Horner is iets gematigder.

“Max wilde een slipstream hebben en hij rekende erop dat Stroll na zijn ronde van het gas zou gaan. Hij liet hem dus voorbij, pakte de slipstream en rekende erop dat Stroll van zijn gas zou gaan. Maar Lance reed door en heeft hem blijkbaar niet gezien en stuurde gewoon in”, vertelt Horner aan Sky Sports.

“Als ik heel eerlijk ben, kan je naar Verstappen en Stroll wijzen. Max rekende erop dat Lance van zijn gas zou gaan en Lance had Max waarschijnlijk niet gezien. Ik denk dat het een 50/50 is”, oordeelt de teambaas van Red Bull.

