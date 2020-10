Max Verstappen koestert derde plek na moeizame kwalificatie

Kijkend naar de uitslag was het voor Max Verstappen een kwalificatie zoals velen, derde op een halve seconde van de twee Mercedessen. Maar de sessie verliep allesbehalve vlekkeloos voor de Nederlander: “Daardoor werden we een beetje van ons stuk gebracht.”

In Q1 kende Verstappen nog geen problemen en stootte hij moeiteloos door naar Q2 maar daarin zich een motorische probleem aan. Het zou om een kapotte bougie gaan maar daar kon Verstappen na afloop nog weinig van zeggen. “Ik heb geen vermogen, ik heb geen idee waar het aan ligt”, riep Verstappen in zijn outlap. Ook de aanwijzingen van zijn engineer boden geen uitkomst: “Het werkt niet!”

Lees ook: Bottas verslaat Hamilton in strijd om pole op Imola, Verstappen derde

Wat volgde was een heldendaad van zijn monteurs die deed denken aan die in Hongarije, voorafgaand aan de start toen er een gedeelte van de wielophanging werd vervangen. Nu werd het bodywork er afgeschroefd, het euvel verholpen en het carbon er weer op gemonteerd. Dat alles binnen in het tijdsbestek van een handvol minuten. “Ze hebben keihard gewerkt om het op te lossen, heel goed werk.”

Uiteindelijk kon Verstappen nog op tijd naar buiten en wist hij zich op de mediums te plaatsen voor Q3. “Maar daardoor was het geen geweldige kwalificatie, het verpestte alles wel een beetje. Ik had twee rondjes gereden in Q1 en uiteindelijk maar 1 Q2”, zei hij na afloop.

Lees ook: Bottas rekent op mooi gevecht met Hamilton en Verstappen: ‘Ze willen me zeker inhalen bij de start’

“Het lukte om wel om er een run uit te persen maar het was wel kiele kiele met die problemen.” Deze waren ook van invloed op Q3: “Je mist de referentie omdat je maar één rondje heb gereden. Er was ook niet veel grip. Uiteindelijk was de tweede run een stuk beter, een derde plek is ook niet slecht. Ik had wel verwacht er iets dichter op te staan en meer te kunnen knokken met Mercedes. Maar in Q2 werden we een beetje van ons stuk gebracht.”

Verstappen vreesde aanvankelijk nog voor het smalle karakter van de baan maar kwam daar van terug. “Het is een mooie baan, ik heb er van genoten. Ik dacht dat het te smal zou zijn met deze auto’s maar dat viel mee. Ik hoop op een mooie race morgen al zal inhalen morgen wel lastig worden.”