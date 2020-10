Bottas rekent op mooi gevecht met Hamilton en Verstappen: ‘Ze willen me zeker inhalen bij de start’

Valtteri Bottas heeft zijn vijftiende pole position uit zijn carrière gepakt. De Fin wist Lewis Hamilton in de laatste run van Q3 te verslaan en is daar erg blij mee. “Ik genoot er echt van op dit prachtige circuit.”

Hij moest er wel voor vechten. Hamilton leek op weg te zijn naar zijn 98ste pole, maar Bottas wist hem op het laatste moment te verslaan. “Makkelijke poles bestaan niet. Ik wist dat ik mezelf moest verbeteren en dat deed ik. Het is echt een geweldig gevoel”, vertelt Bottas na afloop.

Lees ook: Bottas verslaat Hamilton in strijd om pole op Imola, Verstappen derde

Bottas worstelde in de eerste sector in de vrije training, Q1 en Q2 maar in Q3 was hij daar de snelste man. “Ik moest het risico nemen in bocht twee en bocht drie en het werkte. Het ging niet heel erg lekker in eerste instantie, maar in Q3 ging het gelukkig goed”, zegt de Fin.

Hij denkt dat het een leuke race gaat worden. “Het gaat mooi gevecht worden morgen met Lewis en Max. Het is een ontzettend lange run naar bocht één. Ik weet zeker dat Lewis en Max mij willen pakken bij de start. Het is zaak voor mij om ze voor te blijven”, stelt de Mercedes-coureur.

Lees ook: Hamilton verwacht saaie race: ‘Vanaf bocht 1 is er geen plek om in te halen’