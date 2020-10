Hamilton verwacht saaie race: ‘Vanaf bocht 1 is er geen plek om in te halen’

Lewis Hamilton kwam een tiende tekort om zijn tiende poleposition van het seizoen te pakken en is dan ook niet tevreden over zijn ‘best slechte’ kwalificatieronde. De Brit verwacht dat Red Bull gevaarlijk kan zijn in de race, al verwacht hij van de race zelf vrij weinig: “Vanaf bocht 1 is er geen plek om in te halen.”

Hamilton was in de eerste en enige vrije training vanochtend nog ruim de snelste met een gat van bijna drie tienden naar teamgenoot Valtteri Bottas, maar kon het in de kwalificatie niet waar maken. De zesvoudig wereldkampioen kwam een tiende tekort en was dan ook niet tevreden over zijn ronde. “Valtteri heeft het goed gedaan”, zegt een teleurgestelde Hamilton. “Het was best een slechte kwalificatieronde van mijzelf, maar dit soort dingen gebeuren. Het kan niet altijd perfect gaan. Deze baan is ongelooflijk. De prestaties die we hebben zijn opmerkelijk. Het was een uitdaging. Het voelt hier beter dan in de laatste race. Het was een uitdaging, maar ik genoot ervan”, aldus de Brit.

Ondanks het verschil van bijna een halve seconde naar Verstappen verwacht Hamilton dat Red Bull een bedreiging kan vormen in de race, al is hij er zeker van dat de race weinig zal bieden voor de fans. “Ze waren heel sterk in hun raceruns. Het is alleen jammer dat het een mooi circuit is om op te rijden, maar ik ben er vrij zeker van dat het een saaie race zal worden. Je kan inhalen op het rechte stuk, maar het is wat krap. Vanaf bocht 1 is er geen plek om in te halen en is het een treintje. Ik zie geen andere plek om in te halen. Het zal een uitdaging worden voor anderen om te volgen. Hopelijk zal DRS helpen richting bocht 1. Ik zal alles geven morgen”, aldus de Brit.

Over het circuit zelf is Hamilton echter alleen maar lovend. Wat het circuit zo mooi maakt? “De locatie. Ze bouwen niet meer van dit soort banen. Het is een klassieker en heeft de historie, dat helpt. En de locatie is ook heel mooi, het bevindt zich in een van de mooiste plaatsen in Italië”, besluit hij.