Bottas verslaat Hamilton in strijd om pole op Imola, Verstappen derde

Valtteri Bottas heeft op het zonovergoten Imola de poleposition gepakt. De Fin was teamgenoot Lewis Hamilton slechts een tiende te snel af. Max Verstappen pakte de derde startplaats terwijl Pierre Gasly sterk presteerde en als vierde zal starten.

Het gebrek aan vrije trainingen, de coureurs moesten het zaterdagochtend doen met anderhalf uur, zorgt op een zonnig Imola niet voor grote verrassingen in de kwalificatie. Toch kent Verstappen wel een spannende kwalificatie: de Nederlander meldt in Q2 motorproblemen en kan uiteindelijk één rondetijd noteren, maar die is goed genoeg om door te gaan naar Q3.

In die Q3 is Bottas de snelste, al bedraagt het verschil met teamgenoot Hamilton slechts 0,097 seconde. Verstappen zal als enige van de top tien de race op de mediums aanvangen. Pierre Gasly verrast door de vierde tijd te noteren terwijl ook Renault en McLaren er goed voor staan. Racing Point valt tegen met de elfde startplaats voor Sergio Pérez en de vijftiende voor Lance Stroll. Charles Leclerc redt opnieuw de eer van Ferrari, al is dat maar met een zevende plaats terwijl Sebastian Vettel het weer niet redt om naar Q3 te gaan. Alexander Albon ziet regelmatig rondetijden geschrapt worden vanwege het overschrijden van de track limits maar noteert uiteindelijk de zesde tijd.

Ook achterin gaat het opnieuw tussen Haas, Williams en Alfa Romeo en is George Russell de beste. De Brit noteert de veertiende tijd in Q1 en gaat dus zoals vaker dit seizoen door naar Q2, terwijl beide Haas- en Alfa Romeo-coureurs opnieuw in Q1 blijven steken. Antonio Giovinazzi zal de race als laatste aanvangen.

(Volledige uitslag onder de foto)