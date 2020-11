VT3: Verstappen blijft bovenaan tijdens bizarre glijpartij in Turkije

Max Verstappen heeft ook de derde vrije training in Turkije als snelste afgesloten. Actie was er genoeg, maar dan vooral in de vorm van geglij en geglibber. Het toch al spekgladde Istanbul Park veranderde door een regenbui in een soort ijsbaan.

Heel representatief valt de sessie dan ook niet te noemen, maar aan de andere kant is de kans groot dat ook de kwalificatie (om 13:00 uur Nederlandse tijd) weer een grote glijpartij wordt. Tijdens de derde training begon het namelijk alleen maar harder te regenen, en als het al opklaart, dan nog is het maar zeer de vraag of het sowieso enorm gladde asfalt een beetje opdroogt.

De derde training begon in elk geval met Red Bulls Alexander Albon en Charles Leclerc die ‘snelle’ tijden neerzetten op de natte baan, waarna Verstappen daarna het stokje vooraan overnam en zijn eerste tijd later nog eens verbeterde. De Nederlander had uiteindelijk een 1:48.485 op de klok staan en was daarmee bijna een seconde sneller dan Leclerc en anderhalve tel rapper dan Albon.

Zo halverwege de slottraining begon het harder te regenen, al viel het aantal spins en uitstapjes naast de baan zowel daarvoor als daarna niet eens meer te tellen. Er deed zich wel nog een ander opmerkelijk incident voor, met Leclerc die licht achterop reed bij Renaults Esteban Ocon. De schade leek bij allebei gelukkig mee te vallen.

Leclerc en teamgenoot Sebastian Vettel maakten ook toen het harder regende en de intermediates voor regenbanden werden ingeruild de nodige meters. Alpha Tauri spoorde Daniil Kvyat aan dat ook te doen – ‘want het kan in de kwalificatie ook wel eens zo zijn’ – al had het volgens Kvyat weinig zin. Romain Grosjean sprak ook klare taal: “In deze omstandigheden, kunnen we niet kwalificeren.”

Met de steeds hardere regen bloedde de sessie uiteindelijk dood. “De banden doen het gewoon niet”, zo verwoordde Vettel zijn onvrede over Pirelli’s regenrubber, waar de heren coureurs overigens al jaren totaal niet over te spreken zijn.

Kampioenschapsleider Lewis Hamilton probeerde het een drietal rondjes op de full-wets, maar de Brit die het geglij op het gladde asfalt vrijdag al ‘shit met een hoofdletter S’ noemde, had er snel genoeg van. Hij zette geen tijd neer en eindige als twintigste.

