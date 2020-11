Ricciardo vreest regen: ‘Als het gaat regenen wordt het echt een schaatsbaan’

De nieuwe asfaltlaag op Istanbul Park biedt niet de gewenste grip en zorgde voor twee weinig representatieve trainingen. Op zaterdag en zondag kan het gaan regenen in Istanbul en daar zit Daniel Ricciardo niet op te wachten. “Dan wordt het echt een schaatsbaan.”

De Renault-coureur kwam niet verder dan een vijftiende tijd in de middagsessie toen de baancondities iets beter waren. “Het was een frustrerende dag”, zo vat hij zijn dag samen. “Het is een prachtig circuit, maar we konden niks doen door de nieuwe asfaltlaag en een gebrek aan grip”, zegt de Australiër.

Lees ook: Hamilton baalt van staat circuit Istanbul: ‘Kan nu niet genieten van fantastische baan’

En dan is er ook nog een aanzienlijke kans op regen voor zaterdag en zondag en daar kijkt de Renault-coureur bepaald niet naar uit. “Dan verdwijnt de grip weer. We moeten het er maar mee doen. Het is ook jammer dat er geen supportklasses zijn. Die hadden ons kunnen helpen”, stelt Ricciardo.

Bij regen verandert het circuit in schaatsbaan, denkt Ricciardo. “Maar ik ben geen Bambi”, grapt de Renault-coureur.

Lees ook: Pirelli wist niets van nieuw asfalt Istanbul: ‘Zal het hele weekend glad blijven’