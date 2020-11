Hamilton baalt van staat circuit Istanbul: ‘Kan nu niet genieten van fantastische baan’

Lewis Hamilton kent het circuit van Istanbul als een opwindende baan met snelle en uitdagende bochten. Daar leek vandaag weinig van over te zijn, het circuit is door een nieuwe asfaltlaag veranderd in een soort rallycrossparcours. “Het is er erger aan toe dan Portimão.”

De auto’s gedroegen zich vandaag op het circuit van Istanbul alsof het regende. Het geglibber was te wijten aan het nieuwe asfalt, dat twee weken geleden voor miljoenen euro is neergelegd. Het resultaat was niet wat de aanstaande wereldkampioen op gehoopt had.

“Dit is zo’n fantastisch circuit, ik snap niet hoe men miljoenen heeft uitgegeven om een nieuwe laag aan te leggen. Ik snap dat de baan er al een tijdje ligt, misschien hadden ze het beter kunnen schoonmaken in plaats van al dat geld uit te geven.”

‘Het is nu s#%&!’

Hamilton kent de baan nog van toen er eerder met de Formule 1 gereden werd, daar is wat de Brit betreft weinig van over. “Het circuit is er slechter aan toe dan Portimão waar we ook een nieuwe asfaltlaag hadden. De banden werken niet, je ziet het. Het is een ijsbaan, je kant niet genieten van het rondje zoals je normaal zou doen op Istanbul. En het zal niet veranderen. Het is best eng, het lijkt wel alsof er overal natte plekken liggen. De auto breek zó snel uit bij het accelereren. ”

“Het is nu shit! Met een hoofdletter S. De banden zijn veel te hard, als je bandentemperatuur 20 graden te laag is, werken ze niet. De baan is te glad, oudere banen hebben vaak asfalt met meer ruimte tussen de stenen.” De verzamelde gegevens van de twee sessies van vandaag waren dan ook niet echt nuttig. “Ik heb niets aan de auto veranderd. Als de banden niet werken, heeft het geen zin om iets aan te passen.”

Red Bull bleek ondanks alles snel in de sessies, zag ook Hamilton. “Zij kunnen er blijkbaar goed mee omgaan. Er is werk aan de winkel, we zullen vanavond moeten puzzelen en uitvinden wat we kunnen veranderen.”