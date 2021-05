Fernando Alonso denkt dat Formule 1 misschien wel nood heeft aan speciale regels voor stratenraces. De Spanjaard denkt daarbij aan speciale banden of een speciaal bandenreglement tijdens races op een stratencircuit. “Misschien een heel specifieke band die op geen enkel ander circuit verkrijgbaar is.”

Na de Grote Prijs van Monaco op de straten van Monte Carlo maakt de Formule 1 zich op voor de GP van Azerbeidzjan. Net als in Monaco wordt er in Bakoe op een stratencircuit geracet. Twee weken geleden was Alonso niet onder de indruk van de actie op de baan. Volgens Alonso heeft de F1 misschien wel nood aan speciale regels om stratenraces spannender te maken.

“Waarschijnlijk is dat iets dat de sport moet bekijken voor stratencircuits,” vertelt de tweevoudig wereldkampioen aan RaceFans. Alonso heeft ook meteen een voorstel. “Misschien moeten we een heel specifieke band krijgen die op geen enkel ander circuit verkrijgbaar is, alleen voor dit soort stratencircuits.”

Die speciale band zou stratenraces strategisch interessanter kunnen maken. “Dat zou er tijdens de race voor kunnen zorgen dat je niet de mogelijkheid hebt om op eender welk moment naar de harde band te gaan, zodat je alleen met een zachte band kan rijden. Misschien zijn er wel speciale regels nodig voor speciale races”, aldus Alonso.

