De straten van Monaco, het blijft het walhalla voor F1-fotografen, zo ook voor onze huisfotograaf Peter van Egmond. “Er is al veel veranderd in de afgelopen 32 keer dat ik er geweest ben, gelukkig zijn er nog een paar plekken zonder hekken.”

Eén van de favoriete plekken is de binnenkant van casino, daar waar Michael Schumacher al eens bijna de camera van Van Egmond meetrok. Ook in 2021 was de bocht de plek voor spectaculaire foto’s: “Hier werd mij gevraagd om een stukje naar links te gaan, toen ik vroeg of ik ook iets naar rechts mocht, was dat ook goed. Dus kon ik lekker dicht op de vangrail staan. Kicken!”

Foto: Peter van Egmond

“De hairpin bij het Fairmont-hotel is de langzaamste bocht van het circuit. Het mooie is dat hier een stuk zonder vangrail is, omdat de hotelgasten de parkeergarage in- en uit moeten kunnen rijden. Een wiel los van de grond. Dat geeft de foto nog meer dynamiek.”

Foto: Peter van Egmond

Verderop de baan zijn er nog enkele iconische plekken waar fotografen graag hun platen schieten. In de tunnel, de Nouvelle Chicane, Tabac en natuurlijk het zwembad.

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond