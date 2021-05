Het werd vooraf gezien als hét moment waarop de Grand Prix van Spanje weleens beslist kon worden. De run naar bocht 1, het is op het Circuit de Catalunya vaak de scherprechter gebleken. Fotograaf Peter van Egmond stond dan ook klaar: ‘Het was mooi om te zien hoe Max Verstappen zijn spierballen laat zien.’

Verstappen kwam goed weg van zijn plaats en zat al snel aan de binnenkant van concurrent Lewis Hamilton. Het doel was om een plek aan de binnenkant van de Brit te vinden en hem naar buiten te drijven.

“Je hoopt dat dan op een moment waarbij de auto’s dichtbij elkaar zitten maar ik had niet verwacht dat Hamilton en Verstappen zó dichtbij elkaar zouden rijden. Het is haast alsof de auto’s in elkaar haken.” De vastberaden Nederlander pakte uiteindelijk de koppositie in de race.

“Mooi om te zien hoe Verstappen hier zijn spierballen laat zien en Lewis Hamilton hier eieren voor zijn geld moet kiezen. Ook in Imola en Portimão was het close dus als liefhebber van de sport hebben we weinig reden tot klagen. Als is het natuurlijk jammer dat Verstappen zijn goede start niet kon verzilveren dit keer.”

Het duel Max Verstappen vs. Lewis Hamilton. Foto: Peter van Egmond

