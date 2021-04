Door de lens van Peter: Op de eerste rij bij eerste slag tussen Verstappen en Hamilton

Er zijn maar weinig plekken waar je als fotograaf zo dicht op de start kan zitten als op het Bahrein International Circuit. “En eigenlijk is dat best een beetje gevaarlijk”, vertelt FORMULE 1-huisfotograaf Peter van Egmond. Hij zat op de eerste rij bij de seizoensopener en zag hoe Max Verstappen en Lewis Hamilton vanaf de eerste meters elkaar al meteen in de haren vlogen.

Van Egmond zocht zijn plaats op aan het eind van de pitsstraat. “Dit is voor mij de traditionele startfoto in Bahrein. Op veel circuits kun je startfoto’s niet uit deze hoek schieten, maar in Bahrein wel omdat je daar gewoon aan het eind van de pitstraat mag staan.”

De plek biedt vrijheid en de mogelijkheid om vrij te schieten. “Dat is eigenlijk best een beetje gevaarlijk, want daar staan helemaal geen hekken ofzo. Als ze in elkaar haken, sta je dus ook eerste rang. Wat mij betreft staan er echter nergens hekken en ik vind dit ook een heerlijke plek om te staan.”

Korte blik opzij

“Wat de foto voor mij extra mooi maakt, los van dat Max Verstappen op kop rijdt, is dat je als je aan de binnenkant staat en iemand zijn positie verdedigt zoals Verstappen hier doet, ze allemaal een beetje naar de binnenkant en nog dichter naar je toe komen.”

Het resultaat mag er in ieder geval wezen, Van Egmond wist de eerste sprint tussen Verstappen en Hamilton feilloos vast te leggen. Op foto 5 is nog goed te zien hoe Verstappen kort opzij kijkt om te zien waar Hamilton zich bevindt.

