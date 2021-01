Door de lens van Peter: zijn beste foto’s van Max Verstappen van 2020

Van Melbourne naar Spielberg tot Abu Dhabi, ondanks alle corona-restricties kon FORMULE 1-fotograaf Peter van Egmond alle raceweekenden afgaan. Niet met dezelfde toegang als normaal: in de paddock was hij bijvoorbeeld niet welkom, maar toch kon Van Egmond met regelmaat mooi materiaal maken van ’s lands favoriete coureur. De komende weekenden pikken we er steeds een drietal uit met toelichting van Van Egmond.

Omgekeerd

“Bij de traditionele fotosessie in Melbourne aan het begin van het seizoen kun je tussen alle collega’s gaan zitten voor een standaard portretfoto. Maar ik heb zo’n foto niet echt nodig en doe dus liever iets anders. Daarom gebruik ik sinds vorig jaar juist de andere fotografen als achtergrond. Dat vind ik zelf wel leuk en zo te zien de meeste collega’s ook. Ik had van tevoren wel met Max afgesproken dat hij zich even zou omdraaien.”

Eenzaam

“Meestal worden de overzichtfoto’s van de Red Bull Ring van boven naar beneden gemaakt, maar vanuit deze hoek komt de leegte mooi tot uitdrukking. Waar vorig jaar nog duizenden fans stonden de feesten is nu een spandoek over de tribune gehangen om de lege stoeltjes te verbergen. Er waren maar twintig fotografen ter plaatse, dus dan loop je elkaar ook zeker niet in de weg. Af en toe voelde het tijdens de trainingen best eenzaam langs de baan, alsof het een wintertest was.”

Doolhof

“De eerste Grands Prix stonden natuurlijk in het teken van social distancing. Het was allemaal heel goed bedacht en ook goed uitgevoerd, maar soms wel uitdagend om originele foto’s te maken. Op een gegeven moment heb je de mondkapjes wel gezien. In Hongarije was alles heel ruim opgezet en deze opstelling voor de coureurs en cameraploegen deed me denken aan een kruising tussen de wachtrijen van de Efteling en een doolhof. Een echt zoekplaatje.”