FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond volgt het Formule 1-circus ook dit jaar weer op de voet, uiteraard met speciale aandacht voor de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Afgelopen zondag in Imola tijdens de rode vlag-situatie trok Hamilton zijn aandacht: “Hij sloot zich even af van de hectiek.”

De Britse wereldkampioen toonde tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna aan dat ook hij maar een mens is. Zelden maakt Hamilton fouten, op het regenachtige Autodromo Enzo é Dino Ferrari verslikte hij zich in een treintje achterblijvers. Toen hij George Russell op een ronde wilde zetten, kwam hij buiten de droge lijn terecht en nam hij teveel snelheid mee de bocht in.

Hamilton in het grind bij Tosa. Foto: Motorsport Images

Hamilton kwam in Tosa in het grind terecht en beschadigde ook nog eens zijn neus toen hij zijn Mercedes op de juiste koers wilde zetten. De race leek verloren en een podiumplek buiten bereik, Hamilton moest naar binnen, lag achtste en werd ook nog eens gelapt. Tot diezelfde Russell en Valtteri Bottas in daaropvolgende ronde in botsing kwamen op het rechte stuk. De race werd stilgelegd met als gevolg dat de achterblijvers hun rondje mochten inlopen.

Een tweede kans dus voor Hamilton die zich in de pitstraat even leek te resetten, zo was de indruk van fotograaf Peter van Egmond. “Het was een lastige race, waarin veel coureurs steken lieten vielen. Zelfs de toppers, Max Verstappen met zijn bijna-spin en Lewis Hamilton met een echte uitglijder.”

“Vanaf het pitdak had ik goed zicht op dat hij zich even afsloot van de hectiek en bij zichzelf ten rade ging. Ik denk dat hij op dat moment geen kwartje gaf om nog tweede te worden. Maar wat ik knap vind, is hoe hij zich wist te herpakken. Samen met Verstappen steekt Hamilton echt met kop en schouders boven de rest van het veld uit.”

Het tafereel leverde onderstaande de onderstaande fotoserie, alleen zijn personal trainer Angela Cullen mag even in de buurt komen. Hamilton wisselt met niemand een woord om al het gebeurde van zich af te schudden.

