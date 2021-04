Door de lens van Peter: De lichaamstaal van de verslagen Verstappen balend in Bahrein

FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond volgt het Formule 1-circus ook dit jaar weer op de voet, uiteraard met speciale aandacht voor Max Verstappen. In Bahrein zag hij zijn landgenoot balen op het podium. “Ik baalde zelf ook als een stekker.”

De tweede plek in Bahrein voelde immers als verliezen voor Red Bull en Verstappen, weet – en zag – ook Van Egmond. FORMULE 1’s huisfotograaf had namelijk perfect uitzicht op het podium: “De coronacrisis heeft veel nadelen, maar een voordeel is dat we als fotografen per groepje van vier een aangewezen chauffeur en busje krijgen. Vorig jaar en tijdens de wintertest was dat voor mij Nacer, en nu weer. Ik heb dus al een band met hem en had afgesproken dat hij me na de race snel naar het rechte stuk zou brengen om podiumfoto’s te maken.”

“Ik baalde wel als een stekker dat Max Verstappen niet op de hoogste trede stond, net als hijzelf. Tweede voelde nu toch een beetje als verliezen en dat zie je – ondanks het applaus van de koning – wel aan zijn lichaamstaal.”

De grote geprojecteerde Verstappen op de achtergrond draagt nog verder bij aan dat beeld. “Dit is ook een bewuste compositie”, vertelt Van Egmond. “Ik had Max al groot in de achtergrond, dus op de voorgrond hoefde hij niet ook nog groot.”