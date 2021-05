De Grand Prix van Monaco is het kroonjuweel van de koningsklasse, maar ook Formule 1-topman Ross Brawn erkent dat de race te vaak in een peperdure optocht verandert en wil het circuit daarom onder handen nemen.

Veel Nederlandse Formule 1-fans zullen er misschien niet te lang om gemaald hebben aangezien Max Verstappen de Grand Prix van Monaco won én de leiding in het WK overnam, maar de 78 rondjes door de straten van de stadstaat waren zondag weer grotendeels gespeend van enige actie.

Dat Monaco na de sensationele kwalificatie van zaterdag vervolgens op zondag – los van de glamour – niet voor het eerst weinig te bieden had in sportief opzicht, is ook Formule 1-topman Brawn niet ontgaan. “Monaco is een briljant evenement met een geweldige geschiedenis en de sfeer is top, maar we zijn allemaal bekend met de beperkingen van het circuit”, erkent Brawn in gesprek met de Daily Mail.

Brawn zinspeelt er daarbij op dat veranderingen aan het circuit mogelijk de enige oplossing zijn om voor spektakel te zorgen. “Mensen roepen vaak: ‘kijk of je iets met de bandenstrategie kan doen’, maar het probleem met dat soort suggesties is dat de teams zich aanpassen. Je zag dat een paar jaar terug in Singapore: de banden waren toen heel zacht, maar iedereen reed gewoon zo langzaam rond dat het veld bij elkaar bleef en je geen pitstop kon maken.”

Geen kunstgrepen

Een kunstgreep zoals een speciale ‘inhaalzone’ neerleggen, vindt hij ook niks. “Dat doen ze in een aantal andere raceklassen, maar wij willen wegblijven van dat soort trucjes. Ik denk niet dat wij daar aan willen geloven, maar we gaan zeker wel naar de baan kijken”, benadrukt de Engelsman.

Brawn geeft daarbij toe dat het ‘niet voor het eerst is’ dat het circuit van Monaco onder de loep wordt genomen en er wordt gekeken of het aangepast kan worden. “Tot op heden heeft dat niets opgeleverd”, onderkent hij net zozeer, maar hij blijft hoopvol: “We hebben nu wel allerlei hulpmiddelen tot onze beschikking, zoals al onze simulatie-mogelijkheden. Onze mensen gaan dus zeker kijken of we iets kunnen doen.”

