Volgens technisch directeur Mike Elliott heeft Mercedes een veelbelovende theorie ontwikkeld, die verklaart waarom de W12 het tempo van de Red Bulls de laatste twee Grand Prix-weekenden niet bij kon houden. Met deze revelatie hoopt het team in Frankrijk weer vooraan te kunnen staan.

In de Race Debrief van Mercedes legt Elliott uit welke obstakels de Duitse renstal in Azerbeidzjan ondervond en hoe ze werden aangepakt. Daarbij laat de technisch directeur weten dat Mercedes al voor de race in Bakoe enkele problemen vaststelde. “We gingen dit weekend in, wetende dat we wat problemen zouden hebben. Maar waar we stonden na VT2, hadden we niet verwacht”, zegt hij. “We hebben toen een paar tests gedaan om er meer van te begrijpen. Daar zijn een paar theorieën uit voortgekomen, één daarvan is echt veelbelovend.”

Omdat de tests pas aan het einde van VT3 plaatsvonden, was er volgens Elliott niet genoeg tijd om de setup van de Mercedes aan te passen naar de nieuwe bevindingen. “Dus hoewel we een goede pace vonden voor de kwalificatie, hadden we waarschijnlijk niet de beste setup voor het raceweekend en de race zelf”, zegt de Brit. Lewis Hamilton kwalificeerde zich inderdaad knap als tweede, maar Valtteri Bottas kwam niet verder dan P10.

Het verschil tussen Bottas en Hamilton in de kwalificatie is volgens Elliott aan verschillende factoren te wijten. Allereerst reed Bottas met een andere achtervleugel, voor meer downforce. Elliott legt uit dat het team al had berekend dat de vleugel van de Fin een tiende langzamer zou zijn over een ronde, maar Bottas koos desondanks voor meer grip en minder topsnelheid. Dat heeft volgens Elliott ook met de tweede factor te maken: het zelfvertrouwen.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

“Het is een circuit waar je veel zelfvertrouwen voor nodig hebt”, aldus Elliott. “De muren zijn heel dichtbij en als je een fout maakt, ben je gezien.” De Brit stelt dat zelfvertrouwen in Bakoe extra belangrijk is om de banden op temperatuur te krijgen. “Als je een beetje dichter bij de muur kunt komen omdat je zelfverzekerd bent, dan krijg je wat meer warmte in de banden”, zegt hij. “Als je meer warmte in de banden krijgt, krijg je wat meer grip en kun je sneller gaan. Dus je komt in een soort positieve spiraal terecht.”

Hamilton maakte uiteindelijk beter gebruik van de verbeteringen die in de derde vrije training werden aangebracht. “We gingen van worstelen met de auto, naar het zijn van koplopers. Lewis nam dat de hele kwalificatie mee”, zegt Elliott in de video. “Valtteri had dat niet. Hij kon dat beetje zelfvertrouwen om in die spiraal te komen niet vinden.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Beiden coureurs finishten uiteindelijk buiten de punten. Bottas viel tijdens de race gestaag terug, terwijl Hamilton zich verremde in de eerste bocht na de tweede herstart en achteraan het veld moest aansluiten. De zevenvoudig wereldkampioen had per ongeluk een schakelaar geraakt die zijn rembalans veranderde. Mercedes neemt Hamilton dan ook niets kwalijk. “Ik heb met Lewis gesproken en weet dat hij zich daar schuldig over voelt”, vertelt Elliott. “Maar de realiteit is dat Lewis heel weinig fouten maakt. Dat onderscheidt hem ook van de andere coureurs. Het is onze taak om hem een auto te geven waarmee het voor hem moeilijker is om fouten te maken.”

Mercedes hoopt tijdens de Grand Prix van Frankrijk beter voor de dag te komen, ondanks de magere resultaten van de laatste twee races. “Je moet je wel bedenken dat Bakoe en Monaco redelijke uitzonderingen zijn”, legt Elliott uit. “We hopen eigenlijk niet tegen dezelfde problemen aan te lopen de komende paar races. We duimen dat we dan een betere uitgangspositie hebben.”

