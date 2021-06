De slotronden van de Grote Prijs van Azerbeidzjan in Bakoe waren volgens F1-topman Ross Brawn een voorproefje op de sprintraces waarmee de Formule 1 later dit jaar experimenteert. “Coureurs zullen zich geen zorgen moeten maken over het sparen van banden.”

Door de crash van Max Verstappen in Bakoe en de staande herstart die erop volgde, kreeg de Formule 1 in Azerbeidzjan alvast een voorproefje van een sprintrace. Het hele veld startte met nog enkele ronden te gaan op vers rubber, waardoor van banden sparen geen sprake was.

Lando Norris ervaarde de slotfase in Bakoe als een ‘sprintrace van twee rondjes’. “Het was heel intens. Het is leuk om zoveel grip te hebben. Je hebt bijna geen brandstof aan boord en je rijdt op nieuwe banden. Het is zoals racen tijdens een kwalificatie”, vertelde Norris na afloop van de race voor de camera van Sky Sports.

“Ik vond het bemoedigend om een aantal commentatoren te horen zeggen dat ze nog wel tien ronden met zoveel actie zouden willen zoals we die in de twee slotronden van de Grand Prix van Azerbeidzjan zagen. Dat is een mooie voorbode voor de sprintraces”, klinkt ook F1-topman Ross Brawn hoopvol in zijn column voor F1.com.

“De sprintkwalificatie (de officiële naam van de sprintraces, red.) zal iets langer duren, zo’n 17 tot 20 ronden, maar het is zeker mogelijk dat die zal zorgen voor hetzelfde soort spannende races, omdat de coureurs zich geen zorgen moeten maken over het sparen van banden”, legt de Brit uit.

