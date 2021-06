Franz Tost is onder de indruk van de prestatie van Yuki Tsunoda in Bakoe. Ondanks zijn crash tijdens de kwalificatie herpakte de rookie zich tijdens de race. “Zijn racepace was soms ongelooflijk.“

Met een zevende plaats behaalde Yuki Tsunoda in Azerbeidzjan het beste resultaat in zijn nog prille F1-carrière. Na een sterk debuut in Bahrein beleefde de 21-jarige rookie enkele moeilijke weken, maar in Bakoe bewees hij opnieuw waarom Red Bull in hem gelooft.

“Yuki heeft het fantastisch gedaan,” wordt Franz Tost geciteerd door Crash.net. “Ok, hij had een klein incidentje, maar dat was in Q3 en zoiets kan gebeuren. Het overkwam ook meer ervaren coureurs”, doelt de Oostenrijker op de crashes van onder meer Daniel Ricciardo en Antonio Giovinazzi.

Op zondag maakte Tsunoda indruk op Tost. “Zijn racepace was soms ongelooflijk. Ik was echt bang dat er iets zou gebeuren, want hij was echt snel”, blikt de AlphaTauri-teambaas terug op de race van de Japanner.

Tost verwacht dat Tsunoda de komende maanden steeds beter zal presteren. Dat de Formule 1 binnenkort racet op circuits die de Japanner kent, speelt daarbij een grote rol. “Hij is heel goed bezig en ik denk dat hij in de tweede helft van het seizoen, naarmate hij wat meer ervaring opdoet, met name op circuits die hij kent, een aantal mooie resultaten zal behalen.”

“We moeten aan een aantal dingen werken, dat weten we,” vervolgt Tost, “maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat voor elkaar zullen krijgen, want hij is een supertalent”, aldus de Oostenrijker.

