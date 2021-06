Red Bull heeft ingegrepen na de toch wat lastige seizoensstart van talent Yuki Tsunoda. De Japanner is op last van het team naar Italië verhuisd om dichter in de buurt van werkgever AlphaTauri te zitten. Daarnaast wordt hij uitvoerig begeleid door teambaas Franz Tost.

Tsunoda debuteerde dit jaar in Bahrein met een knappe negende plek. Sindsdien loopt het echter stukken minder. In Imola crashte hij in de kwalificatie, in Portugal had hij een zwaar weekend, in Spanje viel hij uit met pech en in Monaco kwam hij er niet aan te pas.

Lees ook: Tsunoda foetert er weer op los na roemloze exit in Q1

Red Bull had op meer gehoopt, dus heeft het ingegrepen. Niet vreemd ook, met Red Bull-topman Helmut Marko die al aanhaalde dat Tsunoda misschien wat naast zijn schoenen is gaan lopen. Het team heeft daarom besloten hem van het Engelse Milton Keynes naar Italië te verhuizen. Naar Faenza, waar AlphaTauri gevestigd is.

Tost begeleidt Tsunoda

“Ik ben afgelopen week daarom al veel op de fabriek geweest”, vertelt Tsunoda. “Bijna elke dag.” In opdracht van talentscout Marko wordt Tsunoda daarbij intensief begeleid door AlphaTauri-teambaas Tost. Die stelde zelfs een dagelijks schema op voor Tsunoda. Met veel uren in de gym en gesprekken met de engineers op het programma.

(tekst loopt door onder de foto)

Tost en Tsunoda.

Lees ook: Tost over ‘toekomstige wereldkampioen’ Tsunoda: ‘Ongelooflijk gevoel voor de auto’

“Ik moest van negen tot elf naar de sportschool. Daarna had ik meetings met de engineers, die heel belangrijk zijn om meer over de auto te leren. En dan Engelse les. Want mijn Engels kan nog wel wat beter”, erkent Tsunoda, met Engels natuurlijk de voertaal in de Formule 1. “Aan het eind van de dag moest ik dan weer naar de sportschool.”

“Ik moest veel meer tijd dan normaal in de gym doorbrengen, dus hopelijk ben ik aan het eind van het jaar niet in een bodybuilder veranderd”, grapt de Japanner. Hoewel Tsunoda het brengt alsof hij liever in Engeland was gebleven, heeft naar Italië verhuizen ook een voordeel. “Het weer is er veel beter.”