Tost over ‘toekomstige wereldkampioen’ Tsunoda: ‘Ongelooflijk gevoel voor de auto’

Een dag na Helmut Marko heeft ook Franz Tost zich lyrisch uitgelaten over Yuki Tsunoda. De 20-jarige Japanner scoorde bij zijn F1-debuut meteen punten, wat hem meteen de nodige lof opleverde. AlphaTauri-teambaas Tost is al langer onder de indruk van Yuki the rookie. “Om je hier te laten gelden, op nieuwe circuits, met mensen die je niet kent, moet je heel sterk in je hoofd zijn.”

Na Red Bull-topman Helmut Marko – ‘Hij zal weldra een van de nieuwe sterren in de Formule 1 zijn’ – heeft ook Franz Tost zijn bewondering voor Yuki Tsunoda kenbaar gemaakt. De AlphaTauri-teambaas durft het zelfs aan te voorspellen dat de Japanner wereldkampioen zal worden.

In de AvD Motor & Sport Magazin–podcast van het Duitse Sport1 legt Tost uit wat Tsunoda zo speciaal maakt. “Yuki is een buitengewoon talent. Je moet zijn rijvaardigheid op het allerhoogste niveau prijzen. Hij is zeer vastberaden, hij is gefocust en hij heeft het nodige zelfvertrouwen.”

Ook het mentale aspect zit goed bij de AlphaTauri-coureur. “Hij is mentaal zeer sterk. Dat heeft hij in het verleden al bewezen. Je moet niet vergeten dat hij nog maar twee jaar geleden van Japan naar Europa verhuisde, meteen in de Formule 3 reed en daar heel goede resultaten behaalde en zelfs races won.” Dat is volgens de Oostenrijkse teambaas geen sinecure. “Het is een totaal andere cultuur. Om je hier te laten gelden, op nieuwe circuits, met een nieuw team, met mensen die je niet kent, moet je heel sterk in je hoofd zijn.”

Mentaal sterk zijn alleen is natuurlijk niet voldoende. Volgens Tost koppelt Tsunoda dat aan de nodige capaciteiten achter het stuur. “Hij heeft een ongelooflijk gevoel voor de auto bij het ingaan van de bocht en hij is ongelooflijk sterk in het gebruik van de remmen.” Dat toonde de Japanner in Bahrein, waar hij onder meer Alonso en Stroll vakkundig uitremde. “Ik hield echt van zijn inhaalmanoeuvres, hij ging voor alles of niets. Dat zelfvertrouwen is belangrijk.”

Toekomstig wereldkampioen

Al deze factoren gecombineerd met leergierigheid maakt dat Tsunoda volgens Tost een grote toekomst wacht. “Wat belangrijk is met Yuki is dat de leercurve steeds stijgt. Als je hem iets vertelt, gaat dat niet in zijn linkeroor naar binnen en in zijn rechteroor naar buiten, het blijft in zijn hersenen hangen. Hij is echt leergierig. En hij brengt het in praktijk, onmiddellijk. En dat is een heel beslissende stap. Hij zal zeker wereldkampioen worden”, aldus de AlphaTauri-teambaas.

