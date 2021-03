Marko: ‘Hij zal weldra een van de nieuwe sterren van de Formule 1 zijn’

Helmut Marko is erg onder de indruk van de persoon én coureur Yuki Tsunoda. Volgens de Red Bull-topman zal de kleine Japanner binnenkort ‘een van de nieuwe sterren van de Formule 1 zijn’. “Iedereen vindt hem leuk.”

Yuki Tsunoda imponeerde tijdens zijn debuutrace in Bahrein door vanaf P13 naar P9 te rijden en met enkele gewaagde inhaalacties meteen zijn racecraft te tonen. Ook Helmut Marko is, zowel op als naast de baan, onder de indruk van de 20-jarige Japanner. “Hij is slim en voor zijn leeftijd erg volwassen”, vertelt Herr Marko aan RaceFans.

Volgens de Oostenrijker wacht Tsunoda een mooie toekomst in de F1. “Hij zal weldra een van de nieuwe sterren in de Formule 1 zijn”, voorspelt Marko. “Iedereen vindt hem leuk. Hij is een charmante, 20-jarige Japanner met gevoel voor humor.” Door zijn kleine gestalte – 1,59 meter – zijn ook de ontwerpers fan van Yuki the rookie. “159 centimeter en 61 kilo, dus alle ontwerpers houden van hem!”

In 2018 reed Tsunoda nog Formule 4 in zijn thuislang, vervolgens beklom hij in enkele jaren de ladder naar de koningsklasse van de autosport. “Één seizoen in de F3, één seizoen in de F2 – waar niemand hem opmerkte – en bang, in de Formule 1!” Zonder tegenslag had Tsunoda volgens Marko zelfs als F2-kampioen naar de F1 kunnen promoveren. “Zonder technische problemen had hij het kampioenschap makkelijk gewonnen.” Marko twijfelt er dan ook niet aan: Tsunoda kan de eerste Japanse wereldkampioen Formule 1 worden. “Absoluut”, aldus de Red Bull-topman.

