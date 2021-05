Een nieuwe tegenvaller voor rookie Yuki Tsunoda, de Japanner was na Q1 klaar en foeterde er weer op los op de radio. En dat ging na de kwalificatie nog even verder: “Ik heb zo mijn vraagtekens over de auto.”

Hij werd bewierookt na een veelbelovende wintertest en een puik debuut in Bahrein. Zijn knuffelbare voorkomen plus het temperament in de auto leverde hem al meteen veel fans en roem op. Maar na zijn crash in Imola in de kwalificatie, puntloze optredens in zijn laatste twee races volgde er nu weer een domper. En dus maakt Yuki the Rookie nu ook kennis met de minder leuke kant van Formule 1.

Lees ook: Niks verloren voor Verstappen met P2: ‘Een lange run naar bocht 1’

“Ik kan het niet geloven, deze auto! $#%!”, mopperde hij na zijn exit en P16 in Q1. Uiteraard ging dat vergezeld met de nodige krachttermen. “Ik weet het niet, geen grip.” Naderhand had Tsunoda ook geen antwoord op de vraag waar het aan schortte.

“Ik reed niet te hard in mijn outlap. Gewoon normaal als altijd, de temperatuur was perfect voor het snelle rondje. Dit is niet de plek waar ik voor wil vechten. Met de prestaties van deze auto moet je makkelijk in Q2 kunnen komen”, aldus Tsunoda die kijkend naar teamgenoot Gasly (P12) zich afvroeg of er verschillen zijn tussen de twee auto’s.

Lees ook: Hamilton in stijl naar historische honderdste pole, Verstappen tweede

“Onze feedback is altijd verschillend, ook als we tegengestelde dingen uitproberen. Ik heb een klein vraagteken bij of het wel dezelfde auto is. Natuurlijk is dat zo maar het karakter van de auto lijkt soms zó anders. Misschien is het een verschil in rijstijl… Ik weet niet wat er gebeurd is, waarom ik zo worstel momenteel.”