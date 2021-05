In een uitermate spannende kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje heeft Lewis Hamilton zijn historische honderdste poleposition veroverd. De Brit was met een rondetijd van 1:16.741 nipt sneller dan Max Verstappen en Valtteri Bottas, maar ook daarachter waren de verschillen bijzonder klein.

Na een vertraging van tien minuten vanwege herstelwerkzaamheden aan de TecPro-barrière in bocht 9 begint Q1 op het zonovergoten Circuit de Barcelona-Catalunya. Opvallend is dat zowel Hamilton als Bottas de eerste runs op de mediums doen. Bottas is daarmee wel sneller dan Verstappen, maar die rijdt zijn ronde op de zachte band.

Op het Spaanse circuit zijn de verschillen bijzonder klein: na de eerste runs bedraagt het verschil van de nummer een naar de nummer zeventien slechts één seconde. Het zou de trend zetten voor de rest van de kwalificatie. Lando Norris krijgt in deze sessie te maken met een Spaans spitsuurtje in de laatste sector en noteert in zijn eerste run slechts de dertiende tijd, maar het oponthoud wordt wel nog onderzocht door de stewards. De grootste naam bij de uitvallers is dan Yuki Tsunoda, die op slechts zeven duizendsten Q2 misloopt.

(Tekst loopt door onder de foto)

Het was een teleurstellende kwalificatie voor Tsunoda (P17). Foto: Motorsport Images

Minimale verschillen in Q2

Waar meerdere coureurs in Portugal nog een poging doen op de mediums in Q2, is dat beeld in Spanje totaal anders. Alle coureurs, op Antonio Giovinazzi na, rijden hun eerste rondetijden op de zachte band. Verstappen slaat dan een enorme slag ten opzichte van de Mercedessen, die enkele tienden moeten toegeven.

Voor de race zal de gehele top-tien in ieder geval op de zachte band moeten starten. Lance Stroll, die op slechts acht duizendsten Q1 misloopt, Pierre Gasly (+0.016s), Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi en George Russell hebben vrije bandenkeuze voor de race: zij halen de top-tien niet.

(Tekst loopt door onder de foto)

De verschillen waren minimaal, merkte ook Stroll. Foto: Motorsport Images

Historische honderdste pole voor Hamilton

In Q3 spant het er enorm om. Het begint wat rommelig voor Sergio Pérez, die aan het einde van zijn eerste ronde spint en dus alles op zijn tweede run aankomt. Het is na die eerste run bijzonder spannend bovenaan: Hamilton noteert een 1:16.741, Verstappen moet dan 36 duizendsten toegeven terwijl Bottas een tiende tekort komt.

Zoals we vaker zien gaan alle coureurs in de slotfase van de kwalificatie met z’n allen tegelijk naar buiten. Met één ronde te gaan is de spanning voelbaar, maar uiteindelijk kan bijna niemand zijn tijd verbeteren en eindigt het een beetje in een anticlimax. Hamilton verovert in stijl zijn honderdste poleposition, Verstappen moet genoegen nemen met de tweede tijd. Bottas, Leclerc en Ocon sluiten aan in de top-vijf, gevolgd door Sainz, Ricciardo, Pérez, Norris en Alonso.