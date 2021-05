Het waren slechts 36 duizendsten van een seconde die Max Verstappen scheidden van een tweede pole position dit seizoen. De Nederlander moest nipt zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton die zijn 100e poleposition scoorde. “En dat is best goed voor ons op deze baan.”

En dus moet Verstappen morgen in de openingsfase mogelijk iets gaan proberen te forceren: “Het is een lange run naar de eerste bocht dus we zullen goed moeten starten. Maar de snelheid is daar dus ik hoop dat we een goede race kunnen rijden.”

Lees ook: Hamilton geniet van pole nummer honderd: ‘Voelt net zo mooi als de eerste’

Al met al was de Nederlander best tevreden met de prestatie van RB16B vandaag. “Ik worstelde een beetje in Q1, daarna hadden we de balans wel op orde. Ik had wat last van de wind. In Q2 had ik ideale omstandigheden voor een goede ronde, die kon ik in Q3 nog verbeteren.”

Foto: Motorsport Images

“Alles bij elkaar was het een goede sessie voor ons, ik ben er tevreden mee. Mercedes is nou eenmaal moeilijk te verslaan hier en als we er zo dichtbij zitten, ben ik daar alleen maar blij mee. Alleen de tweede run in Q3 was niet goed, er was plots wat wind en daar is de auto nou eenmaal heel gevoelig voor.”

Lees ook: Hamilton in stijl naar historische honderdste pole, Verstappen tweede

Voor de zondag waagt Verstappen zich zoals gewoonlijk niet al teveel aan voorspellingen. Iedereen start in ieder geval op de soft: “Mediums als beginband is hier niet nodig.” Wat betreft de racesnelheid heeft Verstappen er vertrouwen in.



“Het is natuurlijk moeilijk te voorspellen, ons tempo oogde stabiel gisteren maar zij zagen er ook sterk uit. Het is moeilijk inhalen en volgen hier, we zullen zien maar ik ben altijd optimistisch. Hopelijk zit het weer zo dichtbij elkaar als vandaag.”