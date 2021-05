Lewis Hamilton heeft een mijlpaal neergezet door zijn honderdste poleposition te pakken, met een rondje dat hij ‘nooit zal vergeten’. De pole voor de Grand Prix van Spanje komt hem natuurlijk ook goed van pas in de titelstrijd met Max Verstappen.

Dat Hamilton in een goed humeur is na het behalen van zijn honderdste pole, mag duidelijk zijn. “YES!”, klonk het al hardop over de boordradio tijdens zijn rondje terug naar de pits, terwijl interviewer en ex-McLaren-collega Pedro de la Rosa in parc fermé op een warm welkom kan rekenen. “Hoe gaat ie man? Je wordt mooi oud, maar we worden allebei ouder”, lacht Hamilton.

De Brit, inmiddels 36, pakte zijn eerste pole liefst veertien jaar geleden, bij de Grand Prix van Canada van 2007. Dat hij nu op honderd staat, vindt Hamilton moeilijk te geloven. “Wie had dit ook gedacht toen ik in 2012 naar Mercedes overstapte”, jubelt hij. “Dit voelt echt geweldig, het voelt net zo goed als die eerste pole”, erkent Hamilton. “Ik zal dit rondje ook nooit vergeten.”

Dat rondje Barcelona deed Hamilton in 1:16.741. Hij was daarmee 0.036 seconde sneller dan nummer twee Verstappen. Hamilton zette zijn poletijd aan het begin van Q3 neer. “Dat was het beste rondje dat ik dit weekend heb gereden”, zegt hij. Zijn Mercedes voelde in het begin van de kwalificatie, na enkele aanpassingen tussen de derde training en qualifying, niet ideaal aan. “Dus we waren constant aan het spelen met de kleine dingen die we mogen aanpassen.”

Zoals altijd neemt Hamilton de tijd voor een woord van dank aan alle Mercedes-medewerkers. “Iedereen op de fabriek geeft honderd procent, waar ik ze zeer erkentelijk voor ben.” Het hielp Hamilton nu dus aan pole nummer honderd. “Ik kan dat nummer nog steeds niet geloven.” Qua zeges mag Hamiltons aantal er overigens ook zeker zijn, met 97 stuks. Ook daar is de honderd dus dichtbij. En na de race van zondag misschien wel nog een stapje dichter in de buurt.

Verstappen feliciteert Hamilton met zijn historische pole. Bottas start zondag als derde.