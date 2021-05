Lewis Hamilton is dan wel vooral in gevecht met Red Bull voor het kampioenschap, maar de Brit is ook onder de indruk van de teams die wat verder weg staan. Hij geniet van de vooruitgang bij Ferrari en McLaren en ziet ook Alpine grote stappen zetten. Volgens Hamilton zorgt dat voor nog wat druk bij Mercedes.

Hamilton noteerde in de tweede vrije training de snelste tijd, maar zag op de derde plaats Ferrari-coureur Charles Leclerc staan. Achter de Monegask stonden beide Alpine-coureurs, Esteban Ocon en Fernando Alonso, gevolgd door de Alpha Tauri’s van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda. Hamilton is blij om te zien dat het middenveld zo dicht bij elkaar zit en ook meer in de buurt komt van de topteams.

“Het is geweldig om de progressie bij Ferrari en McLaren te zien, en vergeet Alpine niet”, zo looft Hamilton de drie teams. “Het is fantastisch om te zien dat ze zo sterk zijn. Dat oefent dus ook druk op ons uit. Het is niet beperkt tot één groep.”

Hamilton was vrijdag de snelste op het Spaanse asfalt. Foto: Motorsport Images

Hamilton niet overtuigd van aanpassingen bocht 10

Hoewel Hamilton dus wel de snelste was in de middagtraining op de vrijdag, stelt hij dat het niet zo makkelijk ging als het leek. Volgens hem moest het team hard werken aan de afstelling. “O nee, we moeten er echt wel aan werken”, meent de zevenvoudig wereldkampioen.

“Het komt nooit vanzelf en ik denk dat dat met deze auto altijd wel het geval zal zijn. Maar we begrijpen de auto en weten welke richting we op moeten qua balans. We hebben dus gaandeweg wat dingetjes aangepast. Ik weet niet of dat ook het verschil maakte voor deze sessie, maar we hebben wel wat dingen gevonden. Hopelijk hebben we zaterdag dus een betere afstelling”, aldus Hamilton.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft sinds vorig jaar een kleine metamorfose ondergaan in bocht 10. De bocht is nu minder scherp waardoor de coureurs meer snelheid kunnen meenemen, maar Hamilton is nog niet overtuigd van de aanpassing. “Het heeft nog niet zoveel grip als de rest van het circuit, maar ik denk dat dat nog wel komt. Ik weet niet wat het punt was van die bocht. Het is denk ik veel sneller nu. Maar we hebben er nog niet onder raceomstandigheden gereden, dus ik weet niet of het beter is voor het racen. De vorige versie was natuurlijk een scherpe knik. Daar kon je inhalen, maar het rechte stuk was daar te kort voor. Ik weet het niet”, besluit de Brit.