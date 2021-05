Daniel Ricciardo heeft Lewis Hamilton jaren geleden eens gevraagd tegen hem te boksen voor het goede doel, maar de inmiddels zevenvoudig wereldkampioen ging niet op de uitdaging in. Een robbertje worstelen met Max Verstappen lijkt Ricciardo ook wel wat. Al is er ook één coureur met wie hij liever niet in de ring stapt…

Dat vertelt Ricciardo in interview met The Athletic, waarin hij uitvoerig aan het woord komt over zijn passie voor vechtsport, waaronder de UFC. “Ik zou graag eens een bokswedstrijd voor het goede doel doen, of iets soortgelijks in de ring”, vertelt Ricciardo.

In 2016 daagde Ricciardo Mercedes-coureur Hamilton uit voor zo’n gevecht. Althans, uitdagen is misschien een beetje een groot woord, hij vroeg het gewoon. Hoe hij op het idee kwam? “Lewis zette een filmpje op Instagram waarin hij op bokspads aan het trainen was. Ik deed dat toen ook, dus vroeg hem: ‘zullen we vechten voor het goede doel?'”

“Ik vroeg het hem gewoon toen we elkaar onderling spraken, maar hij hapte niet toe. Dat was wel een beetje jammer”, hoor je Ricciardo haast grijnzen. “Misschien moet ik het nog maar eens vragen.”

Gevraagd door The Athletic of een vriendelijk knokpartijtje met ex-teamgenoot Verstappen niet wat zou zijn, merkt Ricciardo op dat dit waarschijnlijk wel cool zou zijn. “Max zou het goed doen in de ring”, denkt hij. “Als je ziet hoe hij rijdt, is hij vrij koppig. Je zou dus een zware dobber aan hem hebben.”

“Max is het type dat als je hem in een houdgreep neemt niet aftikt, maar volhoudt tot je hem tot slapen heb gebracht.” Toch is het een andere Red Bull-teamgenoot die volgens Ricciardo de beste papieren heeft als hij echt tegenover een prof in de boksring zou staan: “Daniil Kvyat. De rest maakt dan, denk ik, geen kans.”

Kvyat is, zoals wie hem op Instagram volgt kan beamen, een fervent bokser. De Rus stapt al jaren meerdere keren per week de ring in en traint met oud-kickboxkampioen Federico Vella. Kvyat is ook bevriend met de Mexicaanse boksprof en bokskampioen Canelo Álvarez.