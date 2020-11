Brawn looft Ricciardo: ‘Als hij in een Mercedes zat, zou hij strijden voor de wereldtitel’

Ross Brawn is na de Grand Prix van Emilia-Romagna lovend over Daniel Ricciardo. De Australiër, die op Imola zijn tweede podium van het seizoen scoorde, levert volgens Brawn fantatisch werk bij Renault. Volgens de F1-topman zou Ricciardo meestrijden voor de wereldtitel als hij bij Mercedes zat. “Daniel Ricciardo is een van de allerbeste in de Formule 1.”

Daniel Ricciardo stond op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari voor de tweede keer dit jaar op het podium. De Renault-coureur profiteerde van de uitvalbeurt van Verstappen en een pitstop van Sergio Pérez om zijn tweede derde plaats van het jaar te veroveren. Ross Brawn is in zijn wekelijks column voor Formula1.com lovend over de Australiër.

Lees ook: Ricciardo weer op het podium: “Het was een bizarre race’

“Daniel Ricciardo is een briljante coureur en een van de allerbeste in de Formule 1”, schrijft de topman van de Formule 1. “Zijn race op weg naar opnieuw een podium was erg indrukwekkend. Als hij in een Mercedes zat, twijfel ik er absoluut niet aan dat hij overwinningen en poleposities zou behalen en zou strijden voor het wereldkampioenschap.”

Volgens Brawn zal Renault dan ook treurig zijn om het vertrek van Ricciardo, die volgend jaar overstapt naar McLaren. “Hij levert momenteel fantastisch werk en Renault zal verdrietig zijn om hem te verliezen, ook al is Fernando Alonso zijn vervanger. Ik hoop dat McLaren Daniel volgend seizoen de auto kan geven die hij verdient. Hij is een geweldig lid van de F1-gemeenschap”, besluit Brawn.

Lees ook: Mercedes pakt titel voor zevende keer op rij na zege Hamilton, Verstappen valt uit