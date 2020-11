Ricciardo weer op het podium: “Het was een bizarre race’

Daniel Ricciardo heeft zijn tweede podium van het seizoen te pakken. De Australiër lag vrijwel de hele race vijfde, maar profiteerde van het uitvallen van Max Verstappen en de pitstop van Sergio Pérez. Vervolgens wist hij Daniil Kvyat, die op een nieuw setje zachte banden reed, achter zich te houden. “Het was echt een bizarre race.”

“Ik lag vierde na de start en dat was het beste wat we konden doen met de Mercedessen en Verstappen voor ons. Sergio Pérez was echt heel snel vandaag en haalde mij tijdens de pitstops in. Hij lag vierde, maar maakte een extra pitstop toen de safety car naar buiten kwam en wij bleven buiten”, vertelt Ricciardo na de race.

“Daniil wilde mij inhalen aan het einde van de race, maar gelukkig hield ik stand. Twee podiums uit de laatste drie races. Echt geweldig”, aldus de Renault-coureur.

Hij had voor het seizoen een weddenschap gesloten met zijn teambaas Cyril Abiteboul. Bij een podium moest de Fransman een tatoeage zetten. Op de Nürburgring stond Ricciardo al op het podium, maar Abiteboul gaat na het podium van vandaag niet nog een tatoeage zetten. “Cyril zei gelijk op de boordradio: Ik ga er niet nog één zetten”, zegt Ricciardo. “Misschien dat iemand anders aan de beurt is”, grapt hij.

